Число выданных автокредитов в России уменьшилось более чем на 30%

15:04, 17 декабря 2024, ПАИ

Число выданных автокредитов в ноябре 2024 года по сравнению с октябрём уменьшилось на 30,4 % – до 82,9 тысячи, пишет РИА Новости со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.

Так, выдача автокредитов как на новые, так и на автомобили с пробегом в октябре и ноябре сократилась на 51,3 %, когда за аналогичный период 2023 года число таких займов снизилось лишь на 15,4 %.

Также в ноябре этого года объём выданных автокредитов уменьшился до 110,1 миллиарда рублей – на 33,5 %, когда в октябре 2024 года он составил 165,6 миллиарда рублей. А за последние два месяца осени нынешнего года этот показатель упал на 54,8 % в сравнении с соответствующим периодом прошлого года – тогда уровень был на 24,7 % по снижению выданных автокредитов.

Причиной значительного упадка в автокредитовании, по мнению директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, послужили введённые в середине 2024 года макропруденциальные ограничения для автомобильных кредитов и то, что заёмщики с высокой долговой нагрузкой стали покидать автокредитование.

Добавим, что лишь у 8,2 % псковских семей есть возможность купить в кредит новую машину за 1,2 миллиона рублей, а у 1,6 % – за 2,9 миллиона рублей.