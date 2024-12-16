Лишь 8% псковских семей в состоянии купить в кредит автомобиль дороже миллиона рублей

10:44, 16 декабря 2024, ПАИ

Лишь 8,2% псковских семей в состоянии купить в кредит новый автомобиль за 1,2 млн рублей и содержать его. Такие данные приводятся в рейтинге РИА Новости. Ещё меньше семей – всего 1,6% – могут позволить себе взять в кредит новый автомобиль за 2,9 млн рублей. Итого по совокупности показателей Псковская область оказалась на 72-м месте рейтинга.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 54,7%. Второе и третье места заняли Магаданская область и Чукотка с результатами в 44,5 и 43,2% соответственно. В первую пятерку попали Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (39,4%) и Ненецкий автономный округ (37,4%).

Москва и Санкт-Петербург занимают шестое и десятое места соответственно. В Москве уровень доступности покупки автомобиля в 2024 году составил 37,1%, а в Санкт-Петербурге – 28,9%.

Замыкают рейтинг главным образом республики Северного Кавказа: Ингушетия, где лишь 2,1% семей могут позволить себе приобрести и содержать новый автомобиль за 1,2 миллиона рублей, Чечня (2,4%), Дагестан (3,7%), Кабардино-Балкария (3,8%) и Калмыкия (4,2%).