Спрос на курьеров в Пскове вырос в четыре раза перед новогодними праздниками

15:57, 17 декабря 2024, ПАИ

Спрос на услуги курьеров в Пскове перед новогодними праздниками вырос в четыре раза, рассказали корреспонденту ПАИ в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.

Услуги курьерской службы доставки одинаково востребованы как у псковских компаний, так и у жителей города. Они часто делают выбор доставки подарков через курьеров, так как хотят сэкономить время и увеличить охват среди получателей.

Также в топ регионов по востребованности курьерской доставки перед новогодними праздниками вошла Ярославская область с ростом спроса на 3,2 %, Тверская область – на 2,7 % и Пермский край – на 2,4 %.

Добавим, что 36 % псковичей ждут подарок-сюрприз на Новый год, и чаще об этом заявляли мужчины: 42 % мужских голосов против 31 % женских. Ещё 16 % опрошенных хотят в подарок деньги, а большинство из них – люди до 35 лет.