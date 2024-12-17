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Вице-президент Всероссийской федерации воздушно-силовой атлетики: Мы ожидаем, что в 2025 году у Псковской области появится первая сборная

Во Всероссийской федерации воздушно-силовой атлетики ожидают, что у Псковской области по этому виду спорта в 2025 году появится сборная. Об этом сообщил вице-президент организации Александр Переузник на пресс-конференции сегодня, 17 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

На сегодняшний день во Всероссийскую федерацию воздушно-силовой атлетики входят 45 региональных отделений. «Глобально наши основные задачи – это консолидация молодёжи и создание среды, в которой ребята могли бы получать новые навыки. Мы такую среду создаём во всей России», – сказал Александр Переузник.

Недавно в Волгоградской области прошли всероссийские соревнования по воздушно-силовой атлетике, которые собрали спортсменов со всей страны, отметил спикер. «Ожидаем, что в 2025 году в Псковской области появится первая сборная, которая будет отвечать всем требованиям спорта высших достижений. Плюс мы надеемся, что вы прирастёте сообществом паркура, которое ранее было просто субкультурой. Сейчас идёт смена поколений. Сейчас открываются новые направления и по ним создаются секции и инфраструктура», – резюмировал эксперт.

Напомним, что в 2025 году в Псковской области на базе спортшколы «Олимп» откроется отделение воздушно-силовой атлетики.

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