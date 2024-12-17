Руководитель Всероссийской федерации воздушно-силовой атлетики: В Псковской области очень заинтересованы нашим направлением

19:13, 17 декабря 2024, ПАИ

Своими впечатлениями от спортсменов, заинтересованных воздушно-силовой атлетикой в Псковской области, поделился руководитель Всероссийской федерации воздушно-силовой атлетики Павел Смоляков на пресс-конференции в Пскове, которая прошла сегодня, 17 декабря.

Руководитель организации заметил, что в Псковской области спортсмены очень заинтересованы развитием воздушно-силовой атлетики. «Много вопросов задают: как вести тренерскую деятельности, социальную работу, соцсети, какие документы нужно оформлять при взаимодействии с органами исполнительной власти. Мы рады такое инициативной молодёжи, и мы с ними на одной волне», – сказал он.

Павел Смоляков добавил, что в Псковской области очень инициативная молодёжь, поэтому он видит большой потенциал в регионе как в точке роста движения на территории Северо-Западного федерального округа. Также Смоляков уточнил, что Псковская область славится своими историческими ценностями, а спортсмены, увлекающиеся направлением воздушно-силовой атлетики в других регионах, очень любят не просто соревноваться, но и одновременно изучать подобные интересные места.

Напомним, что в 2025 году в Псковской области на базе спортшколы «Олимп» откроется отделение воздушно-силовой атлетики.

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