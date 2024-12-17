Галина Овсова – о воздушно-силовой атлетике в Псковской области: Взяли курс на развитие официального вида спорта

19:22, 17 декабря 2024, ПАИ

О причинах официального закрепления воздушно-силовой атлетики в Псковской области как вида спорта рассказала врио председателя регионального спорткомитета Галина Овсова на пресс-конференции, которая прошла в Пскове сегодня, 17 декабря.

Для того чтобы в Псковской области на официальном уровне появилось направление воздушно-силовой атлетики, была проделана огромная работа, заметила Галина Овсова. «Было плотное взаимодействие с партнёрами, которые помогали это направление развивать. Порядка 200 площадок установлено за все эти годы на территории Псковской области. Но речь пока ещё не шла о профессиональном спорте. Мы как орган исполнительной власти заточены на перспективное развитие. Наша задача состоит в том, чтобы спортсмены выступали на чемпионатах России. Мы смотрим гораздо шире, поэтому было принято решение открыть отделение при спортшколе. Сейчас начинается этап официального вида спорта», – подчеркнула руководитель регионального спорткомитета.

«Развитие может происходить только при конструктивном взаимодействии с всероссийской федерацией. Мы плотно с ней взаимодействуем, смотрим в одном направлении. У нас есть проект дорожной карты, планируется масса мероприятий, первые официальные соревнования, будем обсуждать организацию летнего фестиваля. Взяли курс на развитие официального вида спорта», – резюмировала Галина Овсова.

Напомним, что в 2025 году в Псковской области на базе спортшколы «Олимп» откроется отделение воздушно-силовой атлетики.

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