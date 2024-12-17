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Общество

«Движение первых» в Псковской области объединяет более 18 тысяч наставников и учащихся

Итоговое заседание координационного совета, посвящённое взаимодействию с организацией «Движение первых», состоялось в правительстве Псковской области. Заседание провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона отметил, что движение активно развивается: только в этом году к нему присоединилось более десять тысяч жителей области.

Руководитель департамента регионального взаимодействия Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» Ольга Негрова обратила внимание на успешное проведение в области окружного этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Ольга Негрова отметила, что в следующем году необходимо развивать первичные отделения за пределами образовательных учреждений.

В рамках заседания председатель совета регионального отделения Мария Тучак подвела итоги работы «Движения первых» в Псковской области. Сейчас движение объединяет более 18 тысяч наставников и учащихся.

Мария Тучак отметила, что в четвёртом квартале было проведено множество мероприятий, посвящённых Году семьи. Состоялся региональный форум «Родные-любимые», форум отцов, конкурс «Я горжусь своим отцом». Спортивное направление продолжает линейку семейных проектов. По итогам конкурсных этапов «Большой перемены» участники из Псковской области выиграли 21 диплом первой, второй и третьей степеней.

Также в рамках региональной премии «Будь первым!» жюри определило 15 лауреатов среди более чем 250 заявок. В преддверии Нового года активисты «Движения первых» создадут новогодние подарки своими руками и поздравят с праздником тех, кто работает в зимние праздники.

На заседании выступили и активисты «Движения первых», один из которых представляет регион в федеральный совет. Ребята поделились успехами и впечатлениями от участия в региональных и федеральных мероприятиях, рассказали о работе клуба дипломатии.

На координационном совете также были рассмотрены результаты сотрудничества регионального комитета по труду и занятости и опыт эффективного взаимодействия муниципалитета с организацией на примере Островского района. Например, Полина Баженова из Острова стала победительницей Всероссийского конкурса «Экопоколение».

Михаил Ведерников подчеркнул, что в следующем году необходимо продолжать работу в том же темпе. Он заверил, что со стороны правительства будет оказана необходимая поддержка.

Ранее сообщалось, что на базе Дома молодёжи открылось первичное отделение организации «Движение первых».

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