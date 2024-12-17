Комплексную работу по организации полного цикла подготовки спортсменов сможет проводить Федерация воздушно-силовой атлетики в Псковской области

22:23, 17 декабря 2024, ПАИ

В Псковской области аккредитовано региональное отделение ОФСОО «Федерация воздушно-силовой атлетики России». Это позволит проводить системную и комплексную работу по организации полного цикла подготовки спортсменов. Вопросы развития воздушно-силовой атлетики в регионе губернатор обсудил с президентом Федерации воздушно-силовой атлетики России Павлом Смоляковым сегодня, 17 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В сентябре текущего года в Псковской области аккредитовано региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация воздушно-силовой атлетики России».

Это даёт возможности предоставлять необходимое медсопровождение, присваивать спортивные разряды. Кроме того, это позволит проводить соревнования на более высоком уровне.

Федерация осуществляет деятельность по развитию и популяризации воздушно-силовой атлетики в регионе, проводит соревнования, готовит спортсменов и тренеров.

Губернатор обратил внимание, что в Псковской области дисциплины воздушно-силовой атлетики, в первую очередь воркаут, с каждым годом приобретают всё большую популярность. В регионе только за счёт внебюджетных средств установлено почти 200 воркаут-площадок. В занятия воркаутом вовлечено более 2,5 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что во Всероссийской федерации воздушно-силовой атлетики ожидают, что у Псковской области по этому виду спорта в 2025 году появится сборная.