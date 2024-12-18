Пскович стал победителем Школьной киберспортивной лиги по «Миру танков»

10:31, 18 декабря 2024, ПАИ

Пскович Иван Кипятков, выступающий под никнеймом Loom, стал победителем финального этапа Школьной киберспортивной лиги по «Миру танков». Об этом сообщается в группе «Цифровой спорт Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Иван Кипятков учится в гуманитарном лицее Пскова. По итогам десяти боёв в режиме «Стальной охотник» он набрал наибольшее количество очков.

Напомним, что 21 декабря в Великих Луках состоится фестиваль кибер- и фиджитал-спорта «Кубок Деда Мороза».

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