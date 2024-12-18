Названы самые востребованные специалисты в Псковской области

11:51, 18 декабря 2024, ПАИ

О профессиях, которые оказались самыми востребованными на рынке труда в Псковской области в 2024 году, рассказали корреспонденту ПАИ аналитики hh.ru.

Первое место в числе востребованных заняли менеджеры по продажам – для таких специалистов работодатели разместили 2,6 тысячи вакансий. Для продавцов-консультантов и операторов call-центра наниматели опубликовали по 2,5 тысячи объявлений. За год у тройки лидеров оказались достаточно стабильные темпы роста новых вакансий среди топ-15.

Водители, по сравнению с 2023 годом, опустились на строчку ниже, оказавшись на четвёртом месте по востребованности. В текущем году количество вакансий для них выросло на 45 %. На пятом месте, как и в прошлом году, оказались врачи, для которых открыто более 1,1 тысячи вакансий.

Спрос на разнорабочих, которые попали в первую десятку, вырос на 71 %: теперь такие исполнители на шестом, а не на девятом месте по нужности. С 24-го места на десятое за этот год взлетели курьеры – спрос на них увеличился более чем в полтора раза.

В список профессиональных лидеров Псковской области 2024 года в основном вошли представители массовых и рабочих профессий. Так, для токарей-фрезеровщиков компании разместили более 560 вакансий, что на 9 % больше, чем в прошлом году. Также выделились сварщики – за этот год они поднялись на одну позицию. Машинисты закрывают список: вакансий для них стало больше на 8 %.

Добавим, что спрос на курьеров в Псковской области перед новогодними праздниками вырос в четыре раза. Заказчики прибегают к доставке подарков, чтобы сэкономить время и повысить охват среди получателей.