Налоговый вычет за ГТО составит 18 тысяч рублей в 2025 году

13:13, 18 декабря 2024, ПАИ

С 1 января 2025 года для лиц, которые сдали нормативы ГТО и одновременно с этим прошли диспансеризацию, будет доступен новый налоговый вычет в размере 18 тысяч рублей. Об этом рассказал заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Салтыков в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Если человек сдал нормативы ГТО, не важно, на какой тип значка, и одновременно с этим прошёл диспансеризацию, ему полагается налоговый вычет в размере 18 тысяч рублей за налоговый период», – объяснил спикер.

Такой вычет можно получить только один раз за налоговый период, однако если на следующий год налогоплательщик снова пройдёт диспансеризацию, подтвердит свой значок или получит новый, то вычет будет применён ещё раз, но уже к новому периоду.

С 2025 года увеличатся размеры стандартных налоговых вычетов, напомнил Алексей Салтыков. «На второго ребёнка вычет вырастет до 2 800 рублей, а на третьего и последующих – до 6 000 рублей. Одновременно предусмотрено и увеличение размера совокупного дохода для применения таких вычетов – до 450 тысяч рублей», – уточнил он.

«В 2024 году размер социальных налоговых вычетов уже повышен с 120 тысяч рублей до 150 тысяч рублей, и на расходы обучения каждого ребёнка – с 50 тысяч рублей до 110 тысяч рублей», – уточнил специалист.

Добавим, что в будущем году налогоплательщики смогут получить социально-налоговый вычет на лечение, в том числе и дорогостоящее, обучение, физкультурно-оздоровительные услуги, добровольное страхование пенсии и жизни и на уплату пенсионных взносов по договору государственного пенсионного обеспечения.