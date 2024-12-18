Какую роль выполняет советник директора по воспитанию, рассказала эксперт

13:17, 18 декабря 2024, ПАИ

Какую роль выполняют люди в образовательных учреждениях на новой должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями, рассказала региональный координатор Всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области Юлия Колбасова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 18 декабря.

Основная роль советника прежде всего заключается во внедрении новых форм в воспитательный процесс, пояснила Юлия Колбасова. «Это синтез лучших мировых и отечественных практик в воспитательной работе в образовательной организации», – уточнила она.

«Ну и достучаться до каждого ребёнка. Найти для каждого ребёнка своё место, развить его потенциал. Мы иногда говорим, что за бумажной работой, к сожалению, учителям не хватает времени для развития потенциала ребёнка. Советник как раз нацелен на непосредственное взаимодействие с детьми», – резюмировала Юлия Колбасова.