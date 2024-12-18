26% псковичей хотят получить сертификат на Новый год

14:17, 18 декабря 2024, ПАИ

26 % опрошенных псковичей хотят получить подарочный сертификат на Новый год, следует из данных опроса сервиса SuperJob.

Желающих получить сертификат в новогоднюю ночь в 3,5 раза больше, чем тех, кто хочет их подарить. Женщины чаще мужчин заявляли о том, что хотят найти под ёлкой именно такой подарок: 32 % и 20 % соответственно. Молодые псковичи и ждут, и дарят сертификаты на Новый год чаще людей старше 35 лет. Среди участников опроса с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц 11 % планируют подарить сертификаты, а 32 % хотят их получить.

8 % респондентов точно подарят близким и родным сертификат, ещё 24 % не определились, а 68 % вообще не рассматривают такой вариант подарка.

Большинство горожан будут рады сертификатам в салоны красоты, магазины косметики, супермаркеты, магазины одежды и салоны бытовой техники.

Напомним, что спрос на курьеров в Псковской области перед Новым годом вырос в четыре раза, так как люди, чтобы отдать подарок, нанимают службы доставки – так они экономят время и увеличивают охват среди получателей.