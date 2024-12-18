Более чем в 150 образовательных учреждениях Псковской области есть специалисты на новой должности

15:30, 18 декабря 2024, ПАИ

Более чем в 150 образовательных учреждениях Псковской области есть специалисты на должности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, которая появилась в регионе чуть больше года назад. Об этом сообщила региональный координатор Всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области Юлия Колбасова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 18 декабря.

Специалисты на новой должности советника есть в 145 школах и 14 учреждениях специального профессионального образования в Псковской области. Среди них есть и школы, где численность обучающихся порядка 30 человек. «Но мы не говорим, что там проще работать. Скорее наоборот, там сложнее, потому что многие ученики находятся на подвозе. Провести там какое-то мероприятие довольно сложно», – уточнила Юлия Колбасова.

В Псковской области советники есть и в учреждениях, численность которых достигает двух тысяч человек, отметила спикер.