Большую концертную программу подготовили к Новому году и Рождеству в Пушкинском заповеднике

15:13, 18 декабря 2024, ПАИ

Большую концертную программу подготовили к Новому году и Рождеству в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». На каникулах жители и гости Святогорья смогут побывать сразу на трёх музыкальных вечерах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Первый из них, 4 января, дадут музыканты из Пскова Марина Мариненко (сопрано), Эдуард Банько (тенор) и Валерия Дунюшкина (фортепиано). Второй, 5 января, — петербуржцы Дмитрий Кондратьев (баритон) и Анастасия Карабанова (фортепиано). Эти два вечера пройдут в мемориальной усадьбе соседей и сердечных приятелей ссыльного Пушкина Осиповых и Вульфов «Тригорское». Подобные встречи в так называемой Зелёной зале господского дома музейщики устраивают часто, продолжая тем самым традиции домашнего, камерного музицирования в русских дворянских дворцах и усадьбах — традиции, идущие к нам ещё из пушкинского времени.

В программы этих концертов включены песни и романсы русских композиторов, уточнили в Пушкинском заповеднике.

Ещё один концерт — вечер фортепианной музыки — будет дан в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в Рождество, 7 января. На сцену большого театрально-концертного зала в Научно-культурном центре заповедника (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) выйдет международный дуэт: педагог и композитор Василий Щербаков (Россия, Москва) и стажёр-ассистент Нижегородской консерватории имени М. И. Глинки Кайи Хэ (Китай). Своё выступление музыканты назвали «Рождественская колыбельная». Слушателям обещаны пьесы Алессандро Марчелло, Иоганна Себастьяна Баха, Фридерика Шопена, Сергея Рахманинова, Клода Дебюсси, Дмитрия Кабалевского, Василия Щербакова.

В учреждении подчеркнули, что концертная составляющая — лишь небольшая часть общей праздничной афиши. В период с 28 декабря текущего и до 8 января наступающего года включительно Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» предлагает своим гостям и детский спектакль-сказку, и новую святочную фольклорную программу, и разнообразные мастер-классы, и многое другое.

Полную афишу этих дней, с указанием времени и места проведения того или иного события, возрастными рекомендациями для его участников и другой полезной информацией, можно найти на официальном сайте музея в разделе «Календарь событий → Декабрь → Новогодние и Рождественские праздники в Пушкинском Заповеднике».