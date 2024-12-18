Продажи авиабилетов по низким тарифам на 2025 год стартовали в России

15:57, 18 декабря 2024, ПАИ

Продажи авиабилетов по сниженным тарифам на 2025 год стартовали в России, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ.

Госпрограмма обеспечения доступности воздушных перевозок даёт льготные тарифы на авиабилеты. Некоторые такие билеты уже доступны на рейсах на Дальний Восток и в Калининградскую область. Воспользоваться ими могут как жители представленных регионов, так и люди до 23 лет, многодетные семьи, лица с инвалидностью и пенсионеры.

Сейчас льготные авиабилеты на 2025 год можно найти на сайтах «Аэрофлота», «Уральских авиалиний» и S7. Однако в министерстве отметили, что список авиакомпаний, которые реализуют эту программу, будет пополняться.

Напомним, что в 2025 году в аэропорту Пскова планируется возвести новый терминал прилётов, который будет использоваться под прилёт, а существующий ныне – под вылет.