Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Продажи авиабилетов по низким тарифам на 2025 год стартовали в России

Продажи авиабилетов по сниженным тарифам на 2025 год стартовали в России, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ.

Фото: ПАИ

Госпрограмма обеспечения доступности воздушных перевозок даёт льготные тарифы на авиабилеты. Некоторые такие билеты уже доступны на рейсах на Дальний Восток и в Калининградскую область. Воспользоваться ими могут как жители представленных регионов, так и люди до 23 лет, многодетные семьи, лица с инвалидностью и пенсионеры.

Сейчас льготные авиабилеты на 2025 год можно найти на сайтах «Аэрофлота», «Уральских авиалиний» и S7. Однако в министерстве отметили, что список авиакомпаний, которые реализуют эту программу, будет пополняться.

Напомним, что в 2025 году в аэропорту Пскова планируется возвести новый терминал прилётов, который будет использоваться под прилёт, а существующий ныне – под вылет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 декабря 2024

Псковские сотрудники МЧС будут дежурить более чем на 300 новогодних мероприятиях
18 декабря 2024

Итоги проекта «Музейные маршруты глазами детей» подвели в Пскове
18 декабря 2024

Выключать на ночь гирлянду советуют псковичам
18 декабря 2024

13 точек по продаже пиротехники работает в Псковской области
18 декабря 2024

Приём прокурорами участников СВО и членов их семей состоялся в Пскове
18 декабря 2024

Псковичи могут отправить подарки детям в Херсонскую область к Новому году
18 декабря 2024

Сотрудников органов ЗАГС наградили в Пскове
18 декабря 2024

Губернатор Михаил Ведерников в рамках рабочего выезда осмотрел несколько объектов в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...