Михаил Ведерников подписал распоряжение о мерах противопожарной безопасности в новогодние праздники

18:41, 18 декабря 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, возглавляющий региональную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, подписал распоряжение о комплексе мер предотвращения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в период новогодних и рождественских праздников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В документе указано, что главы муниципальных районов и округов, а также главы Пскова и Великих Лук должны провести заседания местных профильных комиссий для обсуждения вопросов обеспечения безопасности в своих муниципалитетах. Особое внимание будет уделено готовности к использованию наружных источников противопожарного водоснабжения, обеспечению пожарной безопасности в жилых районах, предотвращению травм и гибели людей, а также своевременному информированию населения о возможных опасностях.

Отдельно будет рассмотрен вопрос обеспечения безопасности при использовании населением пиротехнических изделий. Главам муниципальных образований необходимо проинформировать население о местах, где можно запускать фейерверки.

Напомним, что Михаил Ведерников в ходе прямой линии на телеканале «Россия 24» сообщил, что в новогоднюю ночь в Псковской области можно будет запускать салюты. Использование пиротехнических изделий разрешено с 00:00 31 декабря до 10:00 2 января на территории населённых пунктов региона.

Администрациям муниципальных образований и исполнительным органам региона поручено обеспечить дежурство ответственных лиц в нерабочие дни и организовать бесперебойную работу коммунальных служб и объектов жизнеобеспечения.

Также необходимо обеспечить готовность сил и средств, которые будут задействованы в ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, и наладить взаимодействие в работе по предотвращению и устранению последствий чрезвычайных ситуаций.