Каких капризов погоды ждать в Псковской области 19 декабря

20:34, 18 декабря 2024, ПАИ

О неблагоприятном погодном явлении, которое ожидается 18 декабря, предупредили жителей Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра.

«19 декабря местами по Псковской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, гололёд, местами гололедица», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что температура воздуха по области ночью составит от –11 до –6 градусов, днём – от +1 до +6.