Каких капризов погоды ждать в Псковской области 19 декабря
О неблагоприятном погодном явлении, которое ожидается 18 декабря, предупредили жителей Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра.
«19 декабря местами по Псковской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, гололёд, местами гололедица», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что температура воздуха по области ночью составит от –11 до –6 градусов, днём – от +1 до +6.
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