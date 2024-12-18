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Третье место занял проект ПсковГУ во всероссийском конкурсе практик инклюзивного высшего образования

Псковский государственный университет занял третье место на IV Всероссийском конкурсе практик инклюзивного высшего образования с проектом «Школа для родителей абитуриентов «Поступаем вместе!» в номинации «Работа с родителями в условиях инклюзивного образования». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Цель проекта ПсковГУ – познакомить родителей со всей необходимой для абитуриента информацией. Сотрудники университета проводят для участников тематические вебинары по отдельным аспектам выбора профессиональной стратегии, подачи документов и успешного поступления в вуз или колледж, а также оказывают адресную помощь.

Отметим, в настоящее время в вузе продолжается набор на бесплатные онлайн-занятия по подготовке к приёмной кампании 2025 года. На встречах родители будущих абитуриентов узнают все нюансы подачи документов, анализа конкурсных списков и успешного прохождения на бюджетные места. Онлайн-трансляции, посвящённые самым актуальным вопросам поступления, будут проводиться дважды в месяц. В списке тем квоты, в том числе целевое поступление, учёт достижений, организация успешной подготовки к ЕГЭ и внутренним испытаниям, проводимым вузами, особенности подачи документов через суперсервис портала «Госуслуги», сроки приёмной кампании, анализ конкурсных списков и оценка шансов поступления. Также для родителей будет организована запись на индивидуальные очные и онлайн-консультации.

Участникам школы необходимо зарегистрироваться, чтобы получить сопутствующие материалы: календарь абитуриента, чек-листы, схемы анализа конкурсной ситуации и другие.

Ранее сообщалось, что в Псковском государственном университете открылась комната матери и ребёнка.

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