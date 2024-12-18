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Аномально холодная погода прогнозируется в СЗФО в декабре

В регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов России прогнозируется аномально холодная погода. Температура опустится на 6–17 градусов ниже нормы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на комментарий научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Наиболее заметные температурные аномалии ожидаются в период с 18 по 20 декабря.

«В Архангельской области температура на 6–12 градусов ниже нормы и морозы до –25 градусов. В Ненецком автономном округе – на 8–12 градусов ниже нормы и морозы до –30. В Мурманской области на 14–15 градусов ниже нормы и мороз до –28. В Республике Коми на 8–17 градусов температура ниже нормы и морозы до –28–33 градусов. И даже на востоке Ленинградской области температура на 8–14 градусов ниже нормы, до –22», – отметил Роман Вильфанд.

Отметим также, 19 декабря местами в Псковской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, гололёд, местами гололедица.

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