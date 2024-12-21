Глава Пскова исполнит новогодние пожелания трёх детей

12:53, 19 декабря 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин исполнит новогодние пожелания трёх детей. Накануне Нового года он принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний».

«В этом году исполню желания Дианы, Владислава и Дани. Девочка мечтает побывать в Москвариуме и на ВДНХ, а мальчики ждут в подарок велосипеды», – рассказал Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Выбрать подарок можно на сайте. «Участие в акции – это не только возможность помочь семьям, оказавшимся в трудной ситуации, но и стать частью чего-то большего, что приносит радость и положительные изменения в жизни людей. Дарить добро так просто и так приятно видеть счастливые глаза и улыбки детей», – отметил Борис Елкин.

В акции также приняли участие губернатор Михаил Ведерников, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, митрополит Псковский и Порховский Матфей, сенатор от Псковской области Алексей Наумец, руководители региональных комитетов, главы муниципальных округов Псковской области, общественные деятели и другие. Некоторые представители власти снимали с ёлки сразу несколько шаров.