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Общество

Вера Кондратьева прокомментировала принятие бюджета Псковской области на 2025 год

Принятый закон о бюджете на 2025 и плановый период 2026–2027 годов прокомментировала глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева в беседе с корреспондентом ПАИ.

Вера Кондратьева. Фото: ПАИ

«Бюджет следующего года направлен на комплексное развитие: продолжится строительство и ремонт учреждений образования и здравоохранения, объектов культурного наследия, дорожной инфраструктуры», – отметила Вера Кондратьева.

В частности, в Пыталовском округе продолжится строительство больничного комплекса. Кроме того, в планах на 2025 год – ремонт трёх мостовых сооружений в деревнях Вышгородок и Верхние Савинцы, а также в Пыталово. Также в округе очистят реку Утроя в пределах Пыталово.

«Так как по территории округа проходит 97 километров государственной границы, то у наших жителей часто возникают перебои с сотовой связью. В бюджетном послании прозвучало, что в следующем году на территории региона будет установлено 30 новых базовых станций с охватом более шести тысяч человек. Предполагаю, что одна или две станции могут появиться и у нас. Но в этом решении главным является голосование жителей. Об этом узнаем по итогу года, после объявления результатов Минцифры. Возможно, будет и дополнительное решение о выделении средств ещё более чем на 60 базовых станций. Это всё увеличивает возможности нашего муниципалитета», – отметила Вера Кондратьева.

В целом бюджет следующего года будет непростым. Однако последние годы доказывают, что Псковская область целенаправленно и последовательно движется только вперёд, заключила глава округа.

Напомним, что сегодня, 19 декабря, региональный парламент принял закон «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

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