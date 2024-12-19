Главврач Псковской облбольницы перечислил вопросы, заинтересовавшие его во время «Прямой линии» с Путиным

18:27, 19 декабря 2024, ПАИ

Главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов во время обсуждения в медиацентре ПАИ перечислил вопросы, заинтересовавшие его во время «Прямой линии» с Владимиром Путиным 19 декабря.

«Президент говорил о деталях, вчастности, демонстрируя, что он в курсе состояния дел в амбулаторном и стационарном звене. Акцент был поставлен на то, что мы продолжаем активно развивать амбулаторное направление. Работает идет в этом и продолжится в следующем году», - отметил Панферов.

Главврач также обратил внимание, что Владимир Путин зафиксировал проблему дефицита медкадров. «Президент заявил, что она будет уходить постепенно, только если подходить к ней с умом. Для Псковской области это важно, так как мы имеем определённый дефицит кадров и нужно делать рабочие места интересными для тех, кто заканчивает обучение», - высказался спикер.

Евгений Панферов также отметил словам президент об обеспеченности льготными лекарствами и частой нехватке препаратов. «Но нужно понимать, что большая потребность в лекарствах возникает из-за большей выявляемость болезней. И на эту сферу также заложены средства, а в течение года эта сумма может увеличиваться», - отметил медик.

Напомним, «Прямая линия» с президентом продлилась 4,5 часа. Президент успел ответить на десятки вопросов, в том числе из Псковской области.

Все новости об этом можно прочесть в специальном сюжете ПАИ.