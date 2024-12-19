Главврач Псковской облбольницы перечислил вопросы, заинтересовавшие его во время «Прямой линии» с Путиным
Главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов во время обсуждения в медиацентре ПАИ перечислил вопросы, заинтересовавшие его во время «Прямой линии» с Владимиром Путиным 19 декабря.
«Президент говорил о деталях, вчастности, демонстрируя, что он в курсе состояния дел в амбулаторном и стационарном звене. Акцент был поставлен на то, что мы продолжаем активно развивать амбулаторное направление. Работает идет в этом и продолжится в следующем году», - отметил Панферов.
Главврач также обратил внимание, что Владимир Путин зафиксировал проблему дефицита медкадров. «Президент заявил, что она будет уходить постепенно, только если подходить к ней с умом. Для Псковской области это важно, так как мы имеем определённый дефицит кадров и нужно делать рабочие места интересными для тех, кто заканчивает обучение», - высказался спикер.
Евгений Панферов также отметил словам президент об обеспеченности льготными лекарствами и частой нехватке препаратов. «Но нужно понимать, что большая потребность в лекарствах возникает из-за большей выявляемость болезней. И на эту сферу также заложены средства, а в течение года эта сумма может увеличиваться», - отметил медик.
Напомним, «Прямая линия» с президентом продлилась 4,5 часа. Президент успел ответить на десятки вопросов, в том числе из Псковской области.
Все новости об этом можно прочесть в специальном сюжете ПАИ.
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Главврач Псковской облбольницы перечислил вопросы, заинтересовавшие его во время «Прямой линии» с Путиным
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