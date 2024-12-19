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Политика

Ольга Потапова: Очень важно, что президент обратил внимание на вопрос сельской ипотеки

Президент России Владимир Путин открыто и честно отвечает на вопросы граждан и журналистов во время пресс-конференции. Об этом корреспонденту ПАИ заявила глава Палкинского района Ольга Потапова.

Ольга Потапова. Фото: ПАИ

«Ежегодно люди ждут прямую линию с президентом, поскольку это важное мероприятие. Владимир Владимирович напрямую работает с обращениями граждан и честно, открыто на них отвечает. Безусловно, все вопросы требует решений, и, я уверена, что это будет сделано», – отметила Ольга Потапова.

Для себя глава района особо отметила вопрос демографии. «Рождаемость, безусловно, нужно повышать. И именно об этом сказал президент», – сказала Ольга Потапова.

Кроме того, она обратила внимание на меры поддержки, которые применяются к семьям. «Это единовременное пособие, которое семьи получают при рождении детей, материнский капитал, семейная ипотека, выплата при рождении третьего ребёнка. Уже применяется много мер, и, как подчеркнул президент, этот механизм в дальнейшем будет лишь развиваться», – обратила внимание Ольга Потапова.

Кроме того, ещё один важный момент – то, что сельская ипотека не должна иметь никаких лимитов, добавила она. «Это очень серьёзный момент, и очень важно, что президент обратил внимание на эту проблему», – заключила Ольга Потапова.

Напомним, «Прямая линия» с президентом продлилась 4,5 часа. Президент успел ответить на десятки вопросов, в том числе из Псковской области.

Все новости об этом можно прочесть в специальном сюжете ПАИ.

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