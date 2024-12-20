Александр Котов поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником

09:42, 20 декабря 2024, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил ветеранов и сотрудников регионального УФСБ России с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 20 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Быть сотрудником спецслужб – значит преданно служить своему народу и своей стране. Эта профессия сопряжена с огромной ответственностью не только за текущую безопасность государства, но и за его судьбу на годы вперёд, подчеркнул Александр Котов.

Высочайшая профессиональная компетентность, самоотдача и преданность Родине – качества, которые отличают все поколения работников органов безопасности, отметил спикер областного Собрания. «Опираясь на опыт ветеранов ведомства, вы эффективно реагируете на вызовы сегодняшнего дня, успешно применяя в своей работе как самые прогрессивные технологии, так и проверенные временем практики», – подчеркнул он.

«Вы надёжная опора государства. Желаю и впредь достойно нести службу во имя процветания России и её граждан! Здоровья и благополучия!» – заключил Александр Котов.