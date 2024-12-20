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Общество

Псковские полицейские исполнили новогоднюю мечту 14-летней девочки

Начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников и личный состав исполнили желание 14-летней девочки в рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

  • Псковские полицейские исполнили новогоднюю мечту 14-летней девочки
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковские полицейские исполнили новогоднюю мечту 14-летней девочки
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковские полицейские исполнили новогоднюю мечту 14-летней девочки
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковские полицейские исполнили новогоднюю мечту 14-летней девочки
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковские полицейские исполнили новогоднюю мечту 14-летней девочки
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковские полицейские исполнили новогоднюю мечту 14-летней девочки
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковские полицейские исполнили новогоднюю мечту 14-летней девочки
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковские полицейские исполнили новогоднюю мечту 14-летней девочки
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковские полицейские исполнили новогоднюю мечту 14-летней девочки
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«Новогодние мечты должны обязательно сбываться! И поэтому мы сделаем так, чтобы мечта Виктории из Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова сбылась. Нашей гостье 14 лет. Она хочет в будущем стать поваром и мечтает приобрести мобильный телефон. Мы постараемся исполнить её заветное желание», – сказал Алексей Овсянников.

Он пригласил Викторию в региональное УМВД, где вручил ей подарок – сотовый телефон с пауэрбанком и оригинальную записную книжку. «Она ей тоже пригодится, ведь юная псковичка, как выяснилось, пишет стихи. Затем её угостили чаем со сладостями. Алексей Викторович показал ей свой рабочий кабинет, продемонстрировал интерактивную карту области и соседних регионов, рассказал об истории псковской полиции», – рассказали в пресс-службе.

Но на этом визит Виктории в полицию не закончился. Её ждала экскурсия по зданию областного УМВД, где в фойе на третьем этаже размещена экспозиция, посвящённая 80-летию образования управления. Девочку пригласили также в кабинет заместителя начальника УМВД полковника полиции Сергея Ащеулова. В ходе общения восьмикласснице предложили побывать в музее псковской полиции, который расположен в центре профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области. А Виктория в свою очередь пообещала прочитать авторские стихи в наступающем году на праздничном мероприятии в УМВД, которое будет посвящено Дню защитника Отечества.

«Прощаясь с гостеприимными псковскими полицейскими, девочка поблагодарила их за внимание, подарки и пожелала им здоровья, успехов в нелегкой службе. А ещё пожелала, чтобы и их новогодние мечты тоже сбылись!» – заключили в пресс-службе.

Напомним, что традиционно в России проводят благотворительную акцию «Ёлка желаний». Каждый желающий может исполнить мечту детей, которые нуждаются в особой поддержке. На сайте можно выбрать шарик с мечтой ребёнка: красные – простые желания, синие – потребуют некоторых затрат и белые – самые сложные, но возможные для исполнения желания.

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Псковские полицейские исполнили новогоднюю мечту 14-летней девочки

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