Псковский нейрохирург помог коллегам и пациентам в Херсонской области

12:56, 20 декабря 2024, ПАИ

Из очередной командировки в Херсонскую область вернулся врач-нейрохирург Псковской областной клинической больницы Дмитрий Горохов, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

В течение месяца медик оказывал помощь и делился своим опытом с коллегами из Генической центральной районной больницы. Специалист проводил и ассистировал на плановых и экстренных операциях не только нейрохирургического, но и общехирургического, урологического, травматологического профилей. В связи с отсутствием узкопрофильных специалистов пскович дежурил в первичном сосудистом отделении, где оказывал помощь пациентам с инсультом. Начинающему доктору помогал расшифровывать КТ и МРТ головного мозга.

«Командировка на новые территории — это не просто возможность работать в другом регионе, а возможность помогать местным жителям и нашим военнослужащим в такое непростое время. Я всегда готов вернуться для помощи, если мои знания, профессиональные навыки будут нужны и востребованы», — сказал Дмитрий Горохов.

Во время командировки нейрохирург проводил консультации по заболеваниям нервной системы среди детей и взрослых, которые были пациентами и других районных больниц Херсонской области. Также в Херсонской области Дмитрий Горохов решил стать донором и впервые сдал кровь.

Ранее сообщалось, что главный врач детской областной клинической больницы Евгений Васильев провёл свой отпуск в Донецкой Народной Республике, где помогал военному госпиталю.