Псковские предприниматели участвуют в московской ярмарке

14:18, 20 декабря 2024, ПАИ

Три бизнеса от Псковской области участвуют в 36-й ежегодной выставке-ярмарке «Ладья. Зимняя сказка» в Москве, которая продлится до 22 декабря. Об этом сообщается в группе центра «Мой бизнес» в социальной сети «ВКонтакте».



Фото: из группы центра «Мой бизнес» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы центра «Мой бизнес» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы центра «Мой бизнес» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы центра «Мой бизнес» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы центра «Мой бизнес» в соцсети «ВКонтакте»









В этом году Псковскую область представили производители гончарных изделий «Мастерские авторской керамики», создатели эксклюзивной одежды из меха «Фурмануф» и ИП, специализирующийся на создании изделий из дерева.

На площадке «Экспоцентра» представлено более двух тысяч творческих объединений, организаций промыслов, мастеров-одиночек и ремесленников из 74 регионов России. Также на выставке присутствуют мастера из Белоруссии, Узбекистана и Казахстана.

Напомним, что 26 декабря в 17:00 в выставочном зале Псковского областного центра народного творчества откроют выставку-ярмарку «Псковская зима». На ней псковичам представят сувениры ручной работы к новогодним праздникам от местных мастеров.