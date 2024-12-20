Работа по обращениям псковичей на «Итоги года» с президентом и прямую линию губернатора уже ведётся – Михаил Ведерников

15:39, 20 декабря 2024, ПАИ

Работа по обращениям псковичей с «Итогов года» с президентом РФ Владимиром Путиным и прямой линии с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым уже ведётся, сообщил глава региона в своём Telegram-канале.

Сейчас проводится анализ информации по обращениям псковичей, направленных на «Итоги года» с Владимиром Путиным.

Главными темами в Псковской области стали газификация, здравоохранение, электроснабжение и ЖКХ, отметил Михаил Ведерников.

При этом темы вопросов, поступивших на «Итоги года», аналогичны обращениям на прямую линию губернатора, куда поступило 2,6 тысячи вопросов.

«Все обращения, и по «Итогам года», и по прямой линии, расписаны исполнителям. Срок рассмотрения – не более 30 дней начиная с сегодняшнего дня», – подчеркнул Михаил Ведерников.

По его словам, работа уже ведётся, как, например, в ситуации с селом Ляды. При этом некоторые комплексные предложения потребуют времени на реализацию.

Итоговый доклад о результатах представят губернатору в конце января 2025 года, отметил он. «Проанализируем работу ответственных исполнителей, все ли обратившиеся вовремя получили обратную связь и ответы на свои вопросы. Ни одна просьба, предложение, жалоба не останутся без внимания», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Отметим, традиционная прямая линия губернатора Псковской области Михаила Ведерникова прошла 9 декабря 2024 года уже в восьмой раз. На неё поступило 2,6 тысячи вопросов.

Напомним, прямая линия с президентом длилась почти 4,5 часа. Глава государства успел ответить на десятки вопросов, в том числе из Псковской области. Все новости об этом можно прочесть в специальном сюжете ПАИ.