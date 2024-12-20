Пожарные спасли ребенка из-подо льда в Пскове

16:43, 20 декабря 2024, ПАИ

Пожарные спасли ребенка, провалившегося под лёд в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сегодня в центре города возле Кузнецкого моста 12-летний мальчик провалился под неокрепший лед на реке Пскове.

Сообщение в чрезвычайное ведомство передал очевидец. Прибывшие за считаные минуты огнеборцы спасли подростка и передали медикам.

Пожарные спасли ребенка из-подо льда в Пскове Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Ребенок госпитализирован с переохлаждением.

Напомним, ранее дети были замечены гуляющими по льду реки Великой недалеко от Ольгинской часовни в Пскове.