Пожарные спасли ребенка из-подо льда в Пскове
Пожарные спасли ребенка, провалившегося под лёд в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Сегодня в центре города возле Кузнецкого моста 12-летний мальчик провалился под неокрепший лед на реке Пскове.
Сообщение в чрезвычайное ведомство передал очевидец. Прибывшие за считаные минуты огнеборцы спасли подростка и передали медикам.
Пожарные спасли ребенка из-подо льда в ПсковеФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
Ребенок госпитализирован с переохлаждением.
Напомним, ранее дети были замечены гуляющими по льду реки Великой недалеко от Ольгинской часовни в Пскове.
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