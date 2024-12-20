Михаил Ведерников рассказал, обращаются ли к нему за советом его дети

19:17, 20 декабря 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, обращаются ли к нему за советом его дети.

«Дети двигаются инициативно и самостоятельно. Иногда советуются, а иногда советую я. Удивить, конечно, любые дети могут. Мне приятно, что где-то и с гаджетами, и с новыми технологиями они тоже на «ты» и подсказывают, где что можно оптимизировать. Это, безусловно, облегчает работу и экономит время», – отметил глава региона в рамках подкаста Дома молодёжи «Потрещим».

Михаил Ведерников также ответил на вопрос, помогает ли ему общение с детьми в узнавании современных трендов. «Мы периодически обсуждаем, смеёмся. Как про квадроберов, допустим», – заключил он.

Ранее губернатор рассказал, в чём сила современной молодёжи.