«Дружина Довмонта» организует предновогодний турнир по настольному теннису в Печорах

20:07, 20 декабря 2024, ПАИ

Предновогодний турнир по настольному теннису состоится территории спортивного зала молодёжной спортивной организации «Дружина Довмонта» в честь святого благоверного князя Довмонта-Тимофея при Паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря 27 декабря. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Начало соревнований в 15:00. Участниками могут выступить спортсмены, областной рейтинг которых не более 250 пунктов. Количество участников ограничено.

Соревнования обсчитываются Псковским областным рейтингом и рейтингом TTW, добавили организаторы.

Ранее сообщалось, что финальные областные соревнования среди семейных команд «Всей семьёй» пройдут в спорткомплексе «Писковичи» Псковского района 21 декабря.