Стартовал первый забег эстафеты «Псковской правды»

15:07, 06 мая 2025, ПАИ

Стартовал первый забег легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Псковская правда», посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сегодня, 6 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

На дистанцию отправились ветераны СВО.

В 15:15 эстафету побегут дети и студенческие команды, в 15:55 – корпоративные команды.

Отметим, что в этом году эстафету побегут более 1,2 тысячи человек. Как и в 1945 году, забег проходит по центральным улицам города. До 17:00 на время эстафеты центр Пскова перекрыт для движения транспорта. Организаторы приносят извинения за доставленные неудобства.

Все новости о легкоатлетической эстафете «Псковской правды» читайте в специальном сюжете ПАИ.

Партнёр легкоатлетической эстафеты «Псковской правды» – федеральный контактный центр Smarter.

Официальные хештеги мероприятия: #ЭстафетаПобеды80лет, #БежимсПсковскойправдой.

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