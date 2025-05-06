Начались забеги детей и студенческих команд в эстафете «Псковской правды»
Начались забеги детей и студенческих команд в легкоатлетической эстафете на призы газеты «Псковская правда», посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сегодня, 6 мая, передаёт корреспондент ПАИ.
Первыми на дистанцию ушли школьники 7–11-х классов.
Отметим, что в 15:55 начнутся забеги корпоративных команд.
Всего в этом году эстафету побегут более 1 200 человек. Как и в 1945 году, забег проходит по центральным улицам города. До 17:00 на время эстафеты центр Пскова перекрыт для движения транспорта.
Все новости о легкоатлетической эстафете «Псковской правды» читайте в специальном сюжете ПАИ.
Партнёр легкоатлетической эстафеты «Псковской правды» – федеральный контактный центр Smarter.
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