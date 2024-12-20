Новый врач-эндокринолог ведёт приём в Печорской поликлинике
Новый молодой доктор приступил к работе в печорской поликлинике. Это терапевт-эндокринолог Екатерина Крячко, пишет районная газета «Печорская правда».
«Я приехала в Печоры из Карелии, где получила образование в медицинском вузе. Ординатуру проходила в Северо-Западном государственном медицинском университете имени И. И. Мечникова в Санкт-Петербурге», – рассказала Екатерина Крячко.
Новый врач ведёт приём ежедневно, кроме выходных, добавили в газете.
Ранее сообщалось, что в Псковской областной клинической больнице принимает новый врач-эндокринолог.
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