Розы распустились в Псковской области в декабре

19:08, 21 декабря 2024, ПАИ

Розы распустились в Себежском районе в декабре. Фотографию в редакцию газеты «Призыв» прислала местная жительница Вера Бокань.

«20 декабря 2024 года. Мы – розы, нам не страшны морозы!» – подписала снимки автор.

«Какая красотка в декабре!» – отмечают себежане.

Ранее сообщалось, что в начале зимы в себежских лесах поспела малина.