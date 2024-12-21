Розы распустились в Псковской области в декабре
Розы распустились в Себежском районе в декабре. Фотографию в редакцию газеты «Призыв» прислала местная жительница Вера Бокань.
«20 декабря 2024 года. Мы – розы, нам не страшны морозы!» – подписала снимки автор.
«Какая красотка в декабре!» – отмечают себежане.
Ранее сообщалось, что в начале зимы в себежских лесах поспела малина.
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