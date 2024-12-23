Лицо города: Борис Елкин объяснил, почему важно отремонтировать улицу Некрасова

13:29, 23 декабря 2024, ПАИ

Почему важен ремонт на улице Некрасова в Пскове, объяснил глава Пскова Борис Елкин в «Интервью недели» на телеканале «Первый Псковский».

«По ней часто возникает вопрос, будто всё делается для правительства и администрации, которые находятся на этой улице. Но на самом деле у нас исключительно другие цели», – отметил Борис Елкин.

Сейчас на улице делают ливневую канализацию, добавил он. «Это было, можно сказать, знаменитое место у сапсёрферов. Некоторые наши активные горожане катались там. Мы это устраняем», – отметил глава города.

Улица Некрасова находится в центре города, в его исторической части. Здесь находятся и социальные, культурные, туристические объекты, а также гостиничные комплексы, добавил он.

«И, конечно, ежедневно туристы ходят по этой улице. Выходя из здания администрации, я вижу, как организованные группы или с частными гидами ходят по Некрасова. И хотелось бы улицу, как лицо города, представлять в прекрасном виде», – заключил глава города.

Напомним, что в начале декабря этого года стало известно, что горводоканал уже частично переложил хозяйственно-бытовую канализацию и водопроводные сети. Тогда специалисты готовились к строительству ливневой канализации, которой на участке от Октябрьского проспекта до улицы Карла Маркса ранее не существовало.

В будущем здесь приведут в порядок около 1,3 км дорожного полотна – от улицы Советской до улицы Воровского, включая некоторые тротуары. Срок исполнения контракта – конец 2025 года.