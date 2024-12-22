Новогодний праздник «ГлавЁлка» проходит в парке аттракционов «Волшебная гора» в Пскове

16:42, 22 декабря 2024, ПАИ

Новогодний праздник «ГлавЁлка» проходит в парке аттракционов «Волшебная гора» в Пскове сегодня, 22 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Гости парка могут посетить до 18:00 новогоднюю мастерскую «Создайте праздничные украшения своими руками». Кроме того, с 16:30 до 17:30 проходит театрализованная интерактивная программа у главной ёлки парка.

Ранее был опубликован новогодний график работы парка аттракционов «Волшебная гора» в Пскове.

Напомним, что новогодние инсталляции установили в парке аттракционов «Волшебная гора» в Пскове.