Новогодний праздник «ГлавЁлка» проходит в парке аттракционов «Волшебная гора» в Пскове
Новогодний праздник «ГлавЁлка» проходит в парке аттракционов «Волшебная гора» в Пскове сегодня, 22 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.
Гости парка могут посетить до 18:00 новогоднюю мастерскую «Создайте праздничные украшения своими руками». Кроме того, с 16:30 до 17:30 проходит театрализованная интерактивная программа у главной ёлки парка.
Ранее был опубликован новогодний график работы парка аттракционов «Волшебная гора» в Пскове.
Напомним, что новогодние инсталляции установили в парке аттракционов «Волшебная гора» в Пскове.
Новогодний праздник «ГлавЁлка» проходит в парке аттракционов «Волшебная гора» в Пскове
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