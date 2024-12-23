В перспективе в центре Пскова появится архитектурная подсветка жилых домов
Работу по архитектурной подсветке зданий в Пскове продолжат в будущем. Об этом сказал глава города Борис Елкин в «Интервью недели» на телеканале «Первый Псковский».
«В этом году в рамках нацпроекта по туризму мы занимались подсветкой зданий. Это первая проба пера, и нам это показалось очень интересным, очень эффектным. Дальше будем смотреть, в рамках каких средств мы это сможем сделать, но мы будем продолжать», – отметил Борис Елкин.
Глава города рассказал, что общался на этот счёт с главами муниципалитетов из других субъектов.
«Нашли некоторые механизмы, как можно подсвечивать многоквартирные дома. Там необходимо согласие собственников жилья и размещения нашего муниципального оборудования на их домах. У нас в центре города уже много фасадов отремонтировано, и, конечно, чтобы дополнить эту визуализацию, можно было бы добавить элементы, которые уже бы изменили восприятие», – заключил он.
Ранее сообщалось, что новая архитектурная подсветка появилась на улицах Некрасова и Советской в Пскове.
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