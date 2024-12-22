Более семи тысячи человек работали в энергетическом секторе в этом году

17:56, 22 декабря 2024, ПАИ

На 1 октября 2024 года в Псковской области было зарегистрировано 71 предприятие, занимающееся экономической деятельностью в сфере «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха». В этих организациях работали 7 138 сотрудников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата.

В 2023 году в регионе было потреблено 2,3 миллиарда кВт-часов электроэнергии, что на 2,2% больше по сравнению с 2022 годом. Основными потребителями являются предприятия и организации, которые составили 58,1% от общего объема потребления. Население области использовало 728 миллионов кВт-часов, что составляет 31,1%.

В течение 2023 года источники теплоснабжения региона произвели 3,5 миллиона Гкал тепловой энергии в виде пара и горячей воды.

Напомним, что День энергетика отмечают в России сегодня, 22 декабря.