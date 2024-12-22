Новогодние ёлки появились во дворах на дальнем Завеличье

18:57, 22 декабря 2024, ПАИ

Ёлки украсили к Новому году во дворах на дальнем Завеличье, сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Ранее сообщалось, что новогодние ёлки устанавливают во дворах в Великих Луках. Также новогодние инсталляции установили в парке аттракционов «Волшебная гора» в Пскове.