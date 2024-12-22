Новогодние ёлки появились во дворах на дальнем Завеличье
Ёлки украсили к Новому году во дворах на дальнем Завеличье, сообщает корреспондент ПАИ.
Ранее сообщалось, что новогодние ёлки устанавливают во дворах в Великих Луках. Также новогодние инсталляции установили в парке аттракционов «Волшебная гора» в Пскове.
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