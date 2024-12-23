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Спорт

«Машиностроитель» перерос стадион – Борис Елкин

Стадион «Машиностроитель» находится в стадии реорганизации, сообщил глава Пскова Борис Елкин в «Интервью недели» на телеканале «Первый Псковский».

Борис Елкин. Фото: Андрей Степанов

«Стоит отметить, что стадион «Машиностроитель» мы реорганизовываем, потому что сама организация уже переросла сам стадион. Это уже учреждение, которое комплексно занимается многими спортивными объектами города. Мы немного меняем форму учреждения без кадровых изменений», – отметил Борис Елкин.

Фото: ПАИ

При этом в будущем организации добавят дополнительные полномочия, уточнил он. «Они будут заниматься не только сдачей в аренду, но будут контролировать эксплуатацию почти всех основных спортивных учреждений Пскова, открытых в первую очередь», – сказал Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что программу развития физической культуры и спорта до 2030 года приняло правительство Псковской области.

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