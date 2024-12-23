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Культура

Алексей Свиридов – на форуме в Пскове: Создатели фильмов должны понимать, какой эффект будет от кинокартины

Создатели фильмов должны понимать, какой эффект будет от кинокартины. Об этом заявил режиссер кино, социальных и театральных проектов, актер, сценарист и преподаватель режиссуры Алексей Свиридов в рамках стратегической сессии на форуме «Вау-эффект» в Пскове.

Фото: ПАИ

«Создатели фильмов должны понимать, какой будет эффект, и чтобы все-таки в кинокартине были заложены ценности. Вот вы, как молодежь, – это те, кто будет сегодня-завтра снимать фильмы. Я бы хотел, чтобы вы, конечно же, знали про важнейшие фундаментальные ценности», – отметил он.

Важно, чтобы фильм был не просто интересным, но и оставлял мощный духовный нравственный свет в сердце человека, который его смотрит, добавил Алексей Свиридов.

«Особенно это касается, конечно, молодёжи, потому что у молодёжи критическое мышление ещё формируется. И очень легко её увести, сбить правильные прицелы на добро, любовь и внимание к ближнему. Вот и хотелось бы, чтобы сегодня фильмы создавали именно ценности, потому что это действительно важнейшая суть», – обратил внимание он.

Основными ценностями, которые стоит проявлять в фильмах, Алексей Свиридов назвал любовь к ближнему, заботу об окружающей среде и профессионализм.

Добавим, что форум проводится в рамках реализации программы развития молодежной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжи.

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