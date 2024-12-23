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Новогодние желания четырёх ребят из детского дома-интерната исполнила избирательная комиссия Псковской области

Новогодние желания четырёх ребят из Бельско-Устьенского детского дома-интерната исполнила избирательная комиссия Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе облизбиркома.

  • Новогодние желания четырёх ребят из детского дома-интерната исполнила избирательная комиссия Псковской области
    Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
  • Новогодние желания четырёх ребят из детского дома-интерната исполнила избирательная комиссия Псковской области
    Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
  • Новогодние желания четырёх ребят из детского дома-интерната исполнила избирательная комиссия Псковской области
    Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области

Шары с детскими мечтами были сняты в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний».

Шестилетний Костя хотел в подарок игрушечный трек для развития зрения и моторики, 15-летняя Ангелина и 17-летняя Валерия написали о больших плюшевых медведях, а 16-летний Влад давно мечтал о портативной колонке.

«С большим удовольствием уже не первый год участвуем в акции, с теплотой и радостью выбирая и упаковывая подарки для ребят. Главное, чтобы желания всех детей сбывались и они продолжали верить в чудо», – подчеркнули в пресс-службе областной избирательной комиссии.

Напомним, что традиционно в России проводят благотворительную акцию «Ёлка желаний». Каждый желающий может исполнить мечту детей, которые нуждаются в особой поддержке. На сайте можно выбрать шарик с мечтой ребёнка: красные – простые желания, синие – потребуют некоторых затрат и белые – самые сложные, но возможные для исполнения желания.

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