Новогодние желания четырёх ребят из детского дома-интерната исполнила избирательная комиссия Псковской области

12:50, 23 декабря 2024, ПАИ

Новогодние желания четырёх ребят из Бельско-Устьенского детского дома-интерната исполнила избирательная комиссия Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе облизбиркома.



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области





Шары с детскими мечтами были сняты в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний».

Шестилетний Костя хотел в подарок игрушечный трек для развития зрения и моторики, 15-летняя Ангелина и 17-летняя Валерия написали о больших плюшевых медведях, а 16-летний Влад давно мечтал о портативной колонке.

«С большим удовольствием уже не первый год участвуем в акции, с теплотой и радостью выбирая и упаковывая подарки для ребят. Главное, чтобы желания всех детей сбывались и они продолжали верить в чудо», – подчеркнули в пресс-службе областной избирательной комиссии.

Напомним, что традиционно в России проводят благотворительную акцию «Ёлка желаний». Каждый желающий может исполнить мечту детей, которые нуждаются в особой поддержке. На сайте можно выбрать шарик с мечтой ребёнка: красные – простые желания, синие – потребуют некоторых затрат и белые – самые сложные, но возможные для исполнения желания.