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Экономика

Эксперт назвала одно из основных преимуществ Фонда инвестиционного развития Псковской области

Одно из главных преимуществ Фонда инвестиционного развития Псковской области назвала генеральный директор организации Екатерина Ершова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 23 декабря.

Екатерина Ершова. Фото: ПАИ

Львиная доля региональных фондов инвестиционного развития в России работает с частными площадками на возмездной основе, отметила Екатерина Ершова. «У нас это предоставляется безвозмездно. Наша задача – комплексно понимать потенциальные территории, среди которых есть и те, которые находятся в частной собственности. Без этого никак», – сказала она.

Фонд заинтересован в том, чтобы предложить участок, который находится в государственной собственности, заметила гендиректор фонда, но при этом инвесторы зачастую смотрят в сторону площадок, находящихся в частной собственности. Фонд готов безвозмездно помогать инвесторам с документами территориального планирования на любых доступных территориях, добавила гостья студии.

Напомним, что в 2024 году количество предложений на региональной инвестиционной карте увеличили на 30 объектов – до 230, а за текущий год Фонд инвестиционного развития взял на сопровождение 27 новых проектов, объём инвестиций по которым составил 37 миллиардов рублей.

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