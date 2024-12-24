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Общество

Александр Котов - о «Земском муниципальном служащем»: Важно решить вопрос дефицита кадров

О важности программы «Земский муниципальный служащий» рассказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«По предложению губернатора мы впервые обратили внимание на кадровый дефицит в органах местного самоуправления, будут разрабатываться соответствующие меры поддержки, денежные средства на эти цели в бюджете следующего года уже предусмотрены. Я думаю, что мы будем из года в год эти меры поддержки совершенствовать. Надо укреплять систему местного самоуправления - как первичное звено власти», - сказал гость программы.

Он подчеркнул, что благополучие жителей Псковской области во многом зависит от уровня профессиональной подготовки чиновников всех уровней. «Если чиновник подготовлен, он понимает, что он делает, каким образом он может использовать свои полномочия, которые ему по той или иной должности отписаны, то и решение будет найдено быстрее, результат этой работы будет виден в короткие сроки. Не надо относиться к чиновникам, как к какому-то вредному звену в управлении», - подчеркнул спикер Собрания.

Александр Котов также отметил, что программа появилась не случайно. «Можно было бы, наверное, еще какое-то время терпеть дефицит кадров. Наверное, кто-то из числа тех, кто работает, мог бы взять на себя дополнительную нагрузку и выполнять функции тех, кто сегодня не замещает вакансии. Но это приведет к печальному результату. Тогда у нас на прямой линии будут вопросы к губернатору о том, чтобы вкрутить лампочку или поменять плитку на тротуарах», - сказал он.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель и депутаты Псковского областного Собрания обсудили итоговый вариант регионального проекта «Земский муниципальный служащий».

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