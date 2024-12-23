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Общество

Реорганизация Невельской межрайонной больницы завершена

Завершилась реорганизация Невельской межрайонной больницы. К ней присоединились Новосокольническая межрайонная и Себежская районная больницы. Медперсоналу представили главного врача больницы Олесю Голубеву и руководителей структурных подразделений, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

Заместители председателя комитета по здравоохранению Игорь Ларкин и Надежда Рагозина, главы муниципальных образований встретились с коллективами филиалов. Себежский филиал возглавил Алексей Прокофьев, пустошкинский – Елена Акулова, новосокольнический – Ольга Симонова, усвятский – Светлана Вишнякова.

«Объединение общих усилий позволит обеспечить равную доступность всех видов медицинской помощи для жителей, в том числе за счёт внедрения выездных форм работы, обеспечить жителей отдалённых населённых пунктов видами медицинской помощи, оказываемыми головной структурой», – отметили в профильном комитете.

Ранее сообщалось, что руководителей филиалов Островской межрайонной больницы представили медперсоналу. Также председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко прокомментировала модернизацию системы управления межрайонными больницами.

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