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Общество

Руководителей филиалов Островской межрайонной больницы представили медперсоналу

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Ирина Жаворонкова, главврач Островской межрайонной больницы Гайк Хачатрян, главы муниципальных образований представили коллективам филиалов их руководителей. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

Ранее сообщалось, что Островская межрайонная больница реорганизована путём присоединения к ней Опочецкой и Пушкиногорской межрайонных больниц. Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко прокомментировала модернизацию системы управления межрайонными больницами.

Возглавлять пушкиногорский филиал будет Алик Халиков, новоржевский филиал – Татьяна Коновалова, опочецкий филиал – Владимир Богатырев, красногородский филиал – Елена Алексеева.

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