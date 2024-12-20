Руководителей филиалов Островской межрайонной больницы представили медперсоналу

23:49, 20 декабря 2024, ПАИ

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Ирина Жаворонкова, главврач Островской межрайонной больницы Гайк Хачатрян, главы муниципальных образований представили коллективам филиалов их руководителей. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Ранее сообщалось, что Островская межрайонная больница реорганизована путём присоединения к ней Опочецкой и Пушкиногорской межрайонных больниц. Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко прокомментировала модернизацию системы управления межрайонными больницами.

Возглавлять пушкиногорский филиал будет Алик Халиков, новоржевский филиал – Татьяна Коновалова, опочецкий филиал – Владимир Богатырев, красногородский филиал – Елена Алексеева.