«Забег обещаний» пройдёт в Великих Луках 1 января

21:55, 23 декабря 2024, ПАИ

Традиционный «Забег обещаний» пройдёт в Великих Луках 1 января. Об этом пишет муниципальная газета «Великолукская правда. Новости».

Как отметили организаторы, «Забег обещаний» – это открытый праздничный забег для всех, кто поддерживает здоровый образ жизни и хочет «бежать к мечте».

Участники получат специальный номер, напишут на нём своё обещание, а после пробегут 2 025 метров ради своей мечты. Приходить необходимо заранее к 11:30. Старт начнётся в 12:00 от главной новогодней ёлки на площади Ленина в Великих Луках. Дистанции: полный круг по набережной (3 800 метров) или от ёлки до памятника воздухоплавателям и обратно (2 025 метров).

Как проходил забег в прошлом году – читайте по ссылке.