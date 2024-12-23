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Общество

В Пскове продолжается ремонт здания патологоанатомического отделения областной больницы

В Пскове продолжается ремонт здания патологоанатомического отделения областной клинической больницы. О комплексе произведённых работ рассказали в медучреждении.

  • Ремонт в отделении
    Фото: Псковская областная клиническая больница
  • Ремонт в отделении
    Фото: Псковская областная клиническая больница
  • Ремонт в отделении
    Фото: Псковская областная клиническая больница

Строители выполнили утепление стен перед установкой вентилируемого фасада, ремонт стропильных балок с частичной заменой, обновили обрешётку крыши. На данный момент проводятся монтажные работы системы приточно-вытяжной вентиляции, подготовлены материалы для теплоизоляции крыши, а также системы отопления здания. Кроме того, проведена замена дверей во входных группах, завершены работы по замеру оконных проёмов перед монтажом современных оконных блоков, а также работы по монтажу электропроводки здания.

Работы стали возможны благодаря поддержке комитета по здравоохранению Псковской области и проводятся на условиях софинансирования из средств бюджета Псковской области и приносящей доход деятельности больницы.

«Впереди монтаж холодного, горячего водоснабжения, канализации, внутренней отделки помещений. Для укомплектования отделения оборудованием, отвечающим современным требованиям, к моменту завершения ремонта проводятся аукционные процедуры.
Ремонт выполняется с привлечением подрядных организаций, а также силами сотрудников административно-хозяйственной части нашей больницы», – добавили в медучреждении.

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