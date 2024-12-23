В Пскове продолжается ремонт здания патологоанатомического отделения областной больницы

22:19, 23 декабря 2024, ПАИ

В Пскове продолжается ремонт здания патологоанатомического отделения областной клинической больницы. О комплексе произведённых работ рассказали в медучреждении.



Фото: Псковская областная клиническая больница



Фото: Псковская областная клиническая больница



Фото: Псковская областная клиническая больница





Строители выполнили утепление стен перед установкой вентилируемого фасада, ремонт стропильных балок с частичной заменой, обновили обрешётку крыши. На данный момент проводятся монтажные работы системы приточно-вытяжной вентиляции, подготовлены материалы для теплоизоляции крыши, а также системы отопления здания. Кроме того, проведена замена дверей во входных группах, завершены работы по замеру оконных проёмов перед монтажом современных оконных блоков, а также работы по монтажу электропроводки здания.

Работы стали возможны благодаря поддержке комитета по здравоохранению Псковской области и проводятся на условиях софинансирования из средств бюджета Псковской области и приносящей доход деятельности больницы.

«Впереди монтаж холодного, горячего водоснабжения, канализации, внутренней отделки помещений. Для укомплектования отделения оборудованием, отвечающим современным требованиям, к моменту завершения ремонта проводятся аукционные процедуры.

Ремонт выполняется с привлечением подрядных организаций, а также силами сотрудников административно-хозяйственной части нашей больницы», – добавили в медучреждении.